Как информирует «НБН» со ссылкой на аналитический материал GiveMeSport, первое место в «десятке» лучших бойцов планеты текущего столетия досталось абсолютному чемпиону мира во второй средней весовой категории мексиканцу Саулю Альваресу.
В остальном, рейтинг лучших бойцов 21 века выглядит достаточно предсказуемо, и не включает дебютантов:
- второе место — у украинца Александра Усика;
- третье место — у американца Джервонты Дэвиса;
- четвертое место — у россиянина Дмитрия Бивола;
- пятое место — у американца Теренса Кроуфорда;
- шестое место — у россиянина Артура Бетербиева;
- седьмое место — у японца Наои Иноуэ;
- восьмое место — у американца Райана Гарсии;
- девятое место — у американца Дэвида Бенавидеса;
- десятое место — у британца Тайсона Фьюри.
Ранее наш информационный портал писал о том, что Уоррен указывал на приоритетных соперников для победителя реванша Усика и Дюбуа.
Добавить комментарий