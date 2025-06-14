Как информирует «НБН» со ссылкой на аналитический материал GiveMeSport, первое место в «десятке» лучших бойцов планеты текущего столетия досталось абсолютному чемпиону мира во второй средней весовой категории мексиканцу Саулю Альваресу.

В остальном, рейтинг лучших бойцов 21 века выглядит достаточно предсказуемо, и не включает дебютантов:

второе место — у украинца Александра Усика;

третье место — у американца Джервонты Дэвиса;

четвертое место — у россиянина Дмитрия Бивола;

пятое место — у американца Теренса Кроуфорда;

шестое место — у россиянина Артура Бетербиева;

седьмое место — у японца Наои Иноуэ;

восьмое место — у американца Райана Гарсии;

девятое место — у американца Дэвида Бенавидеса;

десятое место — у британца Тайсона Фьюри.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Уоррен указывал на приоритетных соперников для победителя реванша Усика и Дюбуа.