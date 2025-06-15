Как пишет «НБН» со ссылкой на эксклюзивный материал «Українського футболу», агент игрока «Ромы» и нацсборной Украины Артема Довбика, Алексей Люндовский, высказался о том, правдива ли вышеописанная информация.

Исходя из слов Люндовского, вопрос, касающийся возможного трансфера украинского легионера, топ-менеджментом «Ромы» даже не поднимался, и указанный вброс Calcio in Pillole является полным бредом.

Агент Довбика подчеркнул — Артем лучший бомбардир «Ромы» сезона 2024/2025, и забил в этот период в составе «Ромы» 17 голов, что больше, чем у Эдина Джеко, Абеля Бальбо или Руди Феллера в идентичное дебютное время. То есть опытный Гасперини продолжает рассчитывать на успехи Довбика в рамках нового сезона 2025/2026.

Люндовский добавил, что руководство «Ромы» действительно ищет еще одного форварда, стремясь повысить атакующий потенциал команды, и это абсолютно нормально для клуба, поставившего завышенные цели на следующий сезон.

Агент Довбика подвел черту:

…Я в постоянном контакте с руководством клуба, и вопрос о трансфере Артема летом даже не обсуждается.

Ранее мы писали о том, что Сабо называл игрока, которого считает лучшим футболистом в истории нацсборной Украины.