Как информирует «НБН» со ссылкой на материал профильного издания SecondsOut, на протяжении двадцатипятилетия Леннокс Льюис оставался последним абсолютным чемпионом в супертяжелой весовой категории, пока этот рекорд не побил Александр Усик, одолев Тайсона Фьюри.

Исходя из слов экс-чемпиона мира, из всего спектра противников, следует выделить Шеннона Бриггза, с которым Льюис «дрался» за титул WBC. По мнению бывшего «абсолюта», американец оказался наиболее мощным панчером, с которым ему приходилось когда-либо делить периметр ринга.

В частности, вопреки тому, что Шеннону несколько не хватало выносливости, этот боец в точности знал, как применить массу своего тела для нанесения эффектного удара, потому и впечатлил Леннокса. Впрочем, столкнувшись с Льюисом, Бриггз не воспользовался всеми навыками, положившись лишь на избыток силы, и проиграл.

Следует напомнить, что схватка Льюиса и Бриггза состоялась в марте 1998 года: британец смог одержать победу техническим нокаутом на пятом раунде.

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