Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в Facebook-аккаунте вице-президента футбольного клуба (ФК) «Мариуполь» Андрея Санина, «Локомотив» был «забанен» ФИФА, поскольку россияне отказались выплачивать компенсацию за трансфер центрального защитника украинца Марка Рене Мампасси.

В частности, соответствующий документ, датированный середой, 18 июня, обнародован на сайте ФИФА: решением предусматривается наложение запрета на регистрацию новых игроков на протяжении трех последующих трансферных окон.

Напомним, что руководство «Локомотива» за трансфер Мампасси должно было отчислить «Мариуполю», как клубу, воспитавшему указанного футболиста, 50 000 евро. Впрочем, россияне отвергли требования «Мариуполя», и подали апелляцию в CAS, которая, в итоге, была отклонена.

Отметим, что с сентября 2023 года 22-летний украинец Марк Рене Мампасси, получивший российское гражданство, на арендных правах выступает за бельгийский «Кортрейк».

Фото — facebook.com/andrej.sanin.380694

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