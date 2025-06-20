Как информирует «НБН» со ссылкой на материал профильного портала BoxingNews24/7, по мнению промоутера экс-чемпиона в супертяжелой весовой категории Энтони Джошуа, Эдди Хирна, схватка его подопечного с бывшим чемпионом в идентичном весе Деонтеем Уайлдером вполне возможна в относительно краткосрочной перспективе.

Исходя из слов Хирна, он не видит причин, препятствующих организации вышеописанного поединка. В частности, Джошуа готов принять этот бой в течение октября, ноября или декабря. Кроме того, сам Джошуа не считает Уайлдера слишком опасным оппонентом.

Впрочем, Уайлдер является второстепенной «мишенью», поскольку Хирн нацелен на проведение боя против Фьюри. Согласно планам промоутера, бой с Энтони может состояться в октябре, ноябре или декабре, но потом — два поединка с Тайсоном.

Хирн резюмировал:

…Главное, чтобы Энтони успешно вернулся [в ринг] в конце года.

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