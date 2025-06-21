Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «УНИАН», по мнению спортивного юриста Дэна Чепмена, руководство лондонского «Челси» может инициировать судебное разбирательство, касающееся украинского футболиста Михаила Мудрика, в адрес которого недавно было выдвинуто официальное обвинение со стороны FA (Федерация футбола Англии) по делу о допинге.

Исходя из слов Чепмена, вышеописанная «судебная инициатива» является довольно редким шагом, но такая возможность у «Челси» есть. Топ-менеджмент лондонского клуба вправе утверждать — игрок, приобретенный за 80 млн фунтов, нарушил положения контракта, и практически ничего не стоит, то есть допускается запрос на возврат выплаченных денег.

Вероятно, что Мудрик может оказаться показательным примером, если британский клуб пожелает продемонстрировать потенциальным игрокам, чем грозит несоблюдение условий контракта.

Впрочем, юрист добавил — подобного, как правило, не случается, но произойти может все, что угодно. Также, сейчас фиксируются признаки того, что «Челси» полностью поддерживает своего игрока, но кто знает, — «оправдана ли эта позиция».

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