Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Instagram-аккаунт Александра Красюка, работа с Александром Усиком была невероятным и успешным 12-летним путешествием — двоим мечтателям удалось изменить ход игры.
Исходя из слов Красюка, он выполнил данное себе слово, и вместе с Усиком достиг всего запланированного «с Божьей помощью», выполнив невозможную миссию. В частности, речь идет о:
- сентябре 2016 года, когда Усик стал чемпионом мира по версии WBO в тяжелой весовой категории;
- январе 2018 года — Усик стал чемпионом мира, «выбив» пояса WBO/WBC в тяжелой весовой категории;
- июле 2018 года — Усик стал «абсолютом» в тяжелой весовой категории;
- сентябре 2021 года — Усик стал чемпионом мира, добившись титулов WBO/WBA/ IBF в супертяжелой весовой категории;
- мае 2024 года — Усик стал «абсолютом» в супертяжелой весовой категории.
Таким образом, общая мечта боксера и его «рекламного агента» воплотилась в реальность.
Красюк резюмировал:
…Спасибо за все, что мы прошли вместе, и за честь быть прижизненным промоутером двукратного абсолютного чемпиона. Пусть Господь благословит тебя [Усика] и ведет дальше.
Ранее мы писали о том, что промоутер Хирн сообщал сроки потенциальной схватки Джошуа и Уайлдера.
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