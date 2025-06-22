Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Instagram-аккаунт Александра Красюка, работа с Александром Усиком была невероятным и успешным 12-летним путешествием — двоим мечтателям удалось изменить ход игры.

Исходя из слов Красюка, он выполнил данное себе слово, и вместе с Усиком достиг всего запланированного «с Божьей помощью», выполнив невозможную миссию. В частности, речь идет о:

сентябре 2016 года, когда Усик стал чемпионом мира по версии WBO в тяжелой весовой категории;

январе 2018 года — Усик стал чемпионом мира, «выбив» пояса WBO/WBC в тяжелой весовой категории;

июле 2018 года — Усик стал «абсолютом» в тяжелой весовой категории;

сентябре 2021 года — Усик стал чемпионом мира, добившись титулов WBO/WBA/ IBF в супертяжелой весовой категории;

мае 2024 года — Усик стал «абсолютом» в супертяжелой весовой категории.

Таким образом, общая мечта боксера и его «рекламного агента» воплотилась в реальность.

Красюк резюмировал:

…Спасибо за все, что мы прошли вместе, и за честь быть прижизненным промоутером двукратного абсолютного чемпиона. Пусть Господь благословит тебя [Усика] и ведет дальше.

Ранее мы писали о том, что промоутер Хирн сообщал сроки потенциальной схватки Джошуа и Уайлдера.