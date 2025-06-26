Как информирует «НБН» со ссылкой на материал The Ring Magazine, промоутер чемпиона IBF в супертяжелой весовой категории Даниэля Дюбуа, Фрэнк Уоррен, прокомментировал прекращение сотрудничества чемпиона WBC/WBA /WBO Александра Усика с «рекламным агентом» Александром Красюком.

Исходя из слов Уоррена, вышеописанное решение не станет препятствием в процессе подготовки Усика к бою-реваншу против Дюбуа, поскольку главной фигуре в лагере украинского чемпиона является тренер Сергей [Лапин]. Таким образом, изменений в ежедневных тренировках не предвидится, так как функционирование лагеря не зависит от деятельности Красюка, и, — «все останется, как было».

Промоутер Дюбуа подчеркнул — Красюк не принимал активного участия в продвижении Усика в последнее время, и недавние бои украинец «проводил на чужих шоу».

Уоррен акцентировал:

…Я не думаю, что эта новость хоть как-то повлияет на бой. Усику 37, он не дурак. Он здравомыслящий парень.

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