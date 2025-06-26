Как информирует «НБН» со ссылкой на видеоматериал YouTube-канала «Центр футбольных новостей», от флангового защитника (вингера) «бело-синих» Андрея Ярмоленко прозвучало заявление — сезон 2025/26 станет для него финальным в футбольной карьере.

Исходя из слов Ярмоленко, он пообщался с ключевым наставником и президентом столичного клуба, так как пожелал услышать, необходим ли «Динамо-Киев» в качестве футболиста.

В частности, вингер не стремится оставаться в составе клуба как футболист, «благодаря каким-то своим предыдущим заслугам». При этом, главный тренер и президент клуба уточнили — они рассчитывают на Ярмоленко, как на боевую единицу, и потому был пролонгирован вышеописанный контракт.

Ярмоленко резюмировал:

…Я с уверенностью могу сказать, что это последний мой год как футболиста.

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