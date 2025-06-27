Как пишет «НБН» со ссылкой на материал тематического портала Dynamo.Kiev.Ua, вішеописанные сведения, касающиеся трансфера гвинейского полузащитника Салифу Сумы, на самом деле не соответствует действительности.

Исходя из данных указанного портала, руководство «бело-синих» реально нацелено на подписание 21-летнего хавбэка, но данное событие произойдет не ранее наступление летнего трансферного окна. Кроме того, процесс перехода Сумы в «Динамо-Киев» все еще активно обсуждается заинтересованными сторонами.

Следует отметить — срок действия текущего контракта Сумы с «Зирей» истекает лишь в конце июня 2027 года, а аналитики Transfermarkt оценивают гвинейца в 1,2 млн евро.

Также, в сезоне 2024/2025 Сумы смог отметиться 12 голами и 7 «ассистами» в 41 матчах за ФК «Зиря».

Ранее мы писали о том, что Ярмоленко объявил о завершении карьеры в составе «Динамо-Киев».