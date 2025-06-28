Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в X-аккаунте инсайдера Дэна Рафаэля, размеры гонораров ютубера/боксера Джейка Пола и экс-чемпиона в средней весовой категории Хулио Сезара Чавеса-младшего за совместную схватку, будут существенно различаться.

Исходя из слов инсайдера, получившего доступ к базе данных «Атлетической комиссии Калифорнии», Чавесу-младшему гарантируется выплата в 750 000 долларов за участие в поединке.

При этом, субботнее вознаграждение Джейка Пола значительно ниже, и составит не более 300 000 долларов. Впрочем, предполагается, что видеоблогер получит несколько больше, поскольку является промоутером вечера бокса.

Следует отметить, что в «андеркарде» указанного поединка пройдет бой между Хильберто Рамиресом и Юньером Дортикосом: этим боксерам выплатят по 1,5 млн и 300 000 долларов соответственно.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Уоррен рассказывал, как разрыв сотрудничества с Красюком повлияет на подготовку Усика к бою-реваншу с Дюбуа.