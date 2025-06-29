Как информирует «НБН» со ссылкой на материал таблоида Blik, бывший форвард «Динамо-Киев» Виктор Леоненко признался, по какой причине в период своей активно игровой карьеры не смог перейти в британские «Тоттенхэм-Хотспур» и «Сандерленд», выступающие в «Английской Премьер-Лиге» (АПЛ).

Исходя из слов Леоненко, у него был несколько вариантов, предусматривающих трансфер за рубеж, однако, в итоге, ничего из запланированного не сложилось.

Экс-форвард раскрыл — трансфер в Европу сорвался из-за позиции Игоря и Григория Суркисов, — «это они меня не продали». В частности, и сейчас игрокам «Динамо-Киев» затруднительно свободно выехать за границу, но в 90-е годы прошлого века, без поддержки агентов, осуществить задуманное было практически невозможно.

Леоненко подчеркнул — его переходом интересовалось руководство «Тоттенхэм-Хотспур», но у британцев попросту не хватали денег, чтобы выполнить запрос топ-менеджмента «Динамо-Киев».

Экс-нападающий объяснил, почему не получилось перейти в «Сандерленд»:

…Я сам ездил на просмотр по приглашению моего друга из Англии, это не «Динамо» договаривалось. Но я был после травмы, в колене жидкость, поэтому не сложилось.

Ранее мы писали о том, действительно ли руководство «Динамо-Киев» согласовало трансфер Сумы.