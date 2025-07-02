Как информирует «НБН» со ссылкой на видеоматериал YouTube-канала talkSPORT Boxing, Эдди Хирн, являющийся промоутером экс-чемпиона в супертяжелой весовой категории Энтони Джошуа, прокоментировал исход потенциального боя своего подопечного с ютубером/боксером Джейком Полом.

Исходя из слов Хирна, ютубер бросил вызов Джошуа — монстру в супертяжелой весовой категории, поскольку Джейк Пол достаточно безумен, чтобы подраться с Энтони ради невероятных денег.

Впрочем, такое решение Джейка Пола, из-за катастрофической разницы в классе и вес может стать концом карьеры видеоблогера.

Промоутер добавил — Джейк Пол сейчас абсолютно не отличается навыками в боксе, но пытается прогрессировать, если, конечно, сравнить с прочими бойцами.

Хирн саркастично резюмировал:

…Так что, в определенном смысле — удачи ему [Джейку Полу в бою с Энтони Джошуа]. Не могу поверить, что я это сказал, но удачи.

Ранее мы писали о том, какие гонорары должны были выплатить Чавесу-младшему и Джейку Полу за бой.