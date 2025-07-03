Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу футбольного клуба (ФК) «Шахтер-Донецк», хавбек «оранжево-черных» Дмитрий Крыськив и защитник Диего Арройо травмировались в период подготовки к сезону 2025/2026 на тренировочных сборах на территории Словении.

Меддепартамент донецкого клуба раскрыл характер травмирования и возможные сроки возвращения игроков «на поле»:

полузащитник «Шахтера» Дмитрий Крыськив «порвал» мышцу, и, в соответствии с предварительными прогнозами, может пропустить не менее месяца;

центральный защитник донетчан Диего Арройо повредил боковую коленную связку, и после проведенной МРТ-процедуры стало понятно — примерный срок восстановления боливийского легионера займет около двух недель.

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