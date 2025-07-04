Как информирует «НБН» со ссылкой на материал The Ring Magazine, от чемпиона IBF в супертяжелой весовой категории Даниэля Дюбуа прозвучало заявление — если экс-чемпион Тайсон «Цыганский король» Фьюри вернется в бокс, то станет его следующим противником в ринге.

Исходя из однозначных слов Дюбуа, «Цыганский король» обязательно возобновит карьеру в боксе, поскольку увидит, какие пояса/титулы стоят на кону, и, — «ему это понравится».

В частности, Даниэль с нетерпением ожидает возвращение Тайсона в краткосрочной перспективе, так как супертяжелый вес должен поддерживаться на «здоровом» уровне, — «чтобы мы, бойцы [в том числе — Фьюри, Джошуа, Усик], могли устраивать настоящие мегабои».

Британец резюмировал:

…Мне нужно показать, что это новая эра, новая эпоха, что на сцене новый супертяжеловес, и его зовут Даниэль Дюбуа.

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