Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Чемпиона», от украинской теннисистки Элины Свитолиной прозвучало пояснение, касающееся фиаско от первой ракетки Бельгии Элизы Мертенс (счет в двух сетах — 1:6/6:7) в третьем круге Уимблдонского турнира-2025.

Исходя из слов Свитолиной, сопернице из Бельгии удалось продемонстрировать достаточно высокий уровень игры. Кроме того, у украинки зачастую не получалось подавать так, как хотелось. Также, Свитолиной оказалось весьма сложно подобрать требуемый ритм игры в первом сете, и, соответственно, воспользоваться приоткрывавшимися небольшими возможностями.

Элина добавила — можно назвать множество факторов, в итоге, приведших к неудаче, но, ключевой, — инициатива была на стороне соперницы: бельгийка практически не допускала ошибок.

Свитолина резюмировала:

…Она [Мертенс] вообще сыграла очень чисто. Мне моя команда и Гаэль [Монфис] сказали, что соперница отыгрывала такие мячи на брейк-пойнтах, которые очень редко можно увидеть.

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