Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Mundo Deportivo, проигрыш бразильского «Палмейраса» британскому «Челси» (со счетом 1 к 2) в клубном Чемпионате Мира фактически лишило каталонскую «Барселону» части вышеописанных доходов.

Как стало известно, руководство «Барселоны» может не рассчитывать на выплату 2 млн евро из потенциальных бонусов, очерченных условиями трансферной сделки с «Палмейрасом» по нападающему Витору Роке.

Данные 2 млн евро могли пополнить кассу «Барселоны», если бы Роке удалось войти в тройку лучших игроков клубного ЧМ-2025. Впрочем, выступление бразильского форварда прошло без заметных достижений: 4 матча в основном составе, 1 выход со скамейки запасных и ни единого результативного действия (ни гола, ни «ассиста»).

Следует отметить, что остальные бонусные выплаты: 1 млн за вероятную международную победу «Палмейраса» на протяжении действия 5-летнего контракта бразильца, а также еще 2 млн за номинацию Роке на «Золотой мяч» — пока остаются в силе.

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