Как информирует «НБН» со ссылкой на материал EFE, Карло Анчелотти получил один год лишения свободы от Провинциального суда Мадрида за мошенничество в 2014 году, но функционеру удалось избежать наказания за аналогичное правонарушение в 2015 году.

Помимо срока, итальянца оштрафовали на 386 362 евро, запретив получать госпомощь, а также пользоваться налоговыми или социальными льготами на протяжении 3 лет. Примечательно, что Анчелотти уверял на суде — он не стремился обманывать налоговую, и лишь делал то, что посоветовали в клубе.

Также, тренер попросил суд учесть некоторые смягчающие обстоятельства: Анчелотти компенсировал убытки, урегулировав долг до декабря 2021 года, вопреки задержкам в рассмотрении дела.

В соответствии с испанским законодательством, подсудимые редко отбывают наказание «за решеткой», если совершили ненасильственное преступление, и срок составляет менее 2 лет.

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