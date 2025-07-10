Как информирует «НБН» со ссылкой на материал издания «New Voice», букмекеры уже определились, у кого из указанных бойцов больше шансов сохранить/завоевать чемпионские пояса WBC/WBA/WBO/IBF.

Согласно данным издания, букмекеры отдают явное предпочтение Александру Усику в грядущей схватке. Коэффициенты украинца на победу составляют 1,36, что свидетельствует о высокой уверенности аналитиков в его триумфе. В то же время, ничья оценивается в 17,00, а успех соперника, британца Даниэля Дюбуа, — в 4,00.

Эксперты также проанализировали вероятные сценарии исхода поединка. Наиболее реалистичным считается досрочное окончание боя — коэффициент на победу нокаутом или по идентичным техническим причинам составляет 1,58, тогда как на аналогичный результат по очкам — 2,30. Это говорит о том, что шансы на конец поединка до финального гонга выше, чем на решение судей.

Кроме того, наиболее предсказуемый период окончания боя, по мнению букмекеров, — 7-8 раунд. Ожидается, что соперники не пройдут всю дистанцию, и поединок завершится преждевременно. Усик, обладая значительным опытом и техническим арсеналом, рассматривается как боец, способный навязать Дюбуа высокий темп и завершить встречу относительно оперативно.

Ранее мы писали о том, что Дюбуа отвечал, с каким бойцом намерен встретиться в ринге после боя с Усиком.