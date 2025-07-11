Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные на официальной Facebook-странице «Украинской ассоциации футбола» (УАФ), вскоре шанс на победу в Кубке нашей страны получит любая команда, поскольку исход турнира станет решаться единственным матчем.

Главное нововведение — теперь турнир будет проходить по принципу одного матча на каждый этап, без дополнительных таймов: в случае ничьей сразу пробиваются пенальти.

В соответствии с пересмотренным регламентом, участие в Кубке смогут принять не только профессиональные клубы, но и аматорские команды — фактически, побороться за трофей сможет любой коллектив.

Структура турнира:

начало — с квалификации, где сыграют победители региональных соревнований;

жеребьевка будет «слепой» — гранды украинского футбола, такие как «Шахтер-Донецк» и «Динамо-Киев», смогут встретиться как друг с другом, так и с любительскими клубами;

с 1/32 финала вступают клубы УПЛ, кроме тех, кто участвует в еврокубках;

на стадии 1/16 подключаются еще четыре представителя Украины в европейских соревнованиях;

в каждом этапе —всего один матч, а победителя определяют сразу, без переигровок.

Ранее мы писали о том, что бывшего тренера «Реал-Мадрид» приговорили к одному году лишения свободы за мошенничество с налогами.