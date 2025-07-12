Как информирует «НБН» со ссылкой на эксклюзивный материал Sport-Express, экс-чемпион мира в легкой весовой категории по версии WBO Денис Беринчик прокомментировал вышеописанный поединок, и подчеркнул, что ключ к победе — в руках самого Усика.

Исходя из слов Беринчика, 19 июля все зависит лишь от Саши. Впрочем, если вспомнить предыдущие бои против Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри, то можно сделать вывод — Усик поначалу анализирует тактику соперников, чувствует их намерения от раунда к раунду, а потом, — доводит дело до конца, до уверенной победы, и, вероятно, фиаско ожидает Дюбуа.

Экс-чемпион добавил: Дюбуа способен прибегнуть к запрещенным «трюкам» — Усику следует быть готовым ко всему, и остерегаться ударов ниже пояса, локтями, и, в целом, «грязных приемов», поскольку в большом боксе все возможно, особенно, — в супертяжелом весе.

Беринчик напомнил — Усик уже выходил в ринг с Дюбуа, и неплохо изучил его манеру ведения боя, и вовсе не разница в возрасте окажется рещающей, а, — настрой и концентрация.

Боксер резюмировал:

…Я, как и все украинцы, жду только победу Александра Усика.

Ранее мы писали о том, что букмекеры «предсказывали» результат реванша Усика и Дюбуа.