Как информирует «НБН» со ссылкой на источники Sport-Express, перспективы украинского защитника Александра Зинченко в «Арсенале» остается довольно туманными, а среди вариантов продолжения карьеры появился турецкий клуб «Фенербахче-Стамбул».

Исходя из данных источников, руководство лондонского «Арсенала» приняло решение предложить Александра Зинченко указанному стамбульскому клубу. Впрочем, британцы не намерены продешевить, и, судя по всему, если турки подпишут Зинченко в течение этого лета, то сумма трансфера должна составить, как минимум, 13 мн евро.

Следует отметить, что ключевой наставник «Фенербахче-Стамбул» — легендарный португальский специалист Жозе Моуринью, ранее достаточно эффективно работавший с «Челси», «Интер-Милан» (Интернационале), «Реал-Мадрид», «Манчестер-Юнайтед», «Тоттенхэм-Хотспур», «Ромой» и другими, не менее известными клубами.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в УАФ рассказывали об обновленном формате Кубка Украины по футболу.