Как информирует «НБН», в столицу Великобритании команда Усика прибыла в конце прошлой недели, 13 июля, а чемпион уже приступил к тренировкам.

Ожидания коллег по боксу от субботнего поединка достаточно высоки:

мексиканец Сауль «Канело» Альварес публично поддержал Усика, поставив 500 000 долларов на его победу над британцем Дюбуа;

украинский боксер Денис Беринчик предостерег — Дюбуа может применять «грязные приемы» и напомнил о важности внимательности к ударам ниже пояса;

экс-претенденты и чемпионы, включая Дерека Чисору и Энтони Ярде, также выразили уважение к мастерству Усика, но подчеркнули, что недооценивать Дюбуа нельзя.

Отметим, что Александр Усик, 38-летний уроженец Симферополя (временно оккупированная часть Украины — Крым), остается непобежденным на профессиональном ринге — 23 победы, 14 из которых досрочные. После победы над Фьюри в мае 2024 года он стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, а в декабре подтвердил статус в реванше.

Даниэль Дюбуа, младше украинца на 11 лет, имеет 24 боя: 22 победы (21 — нокаутом) и два поражения. В 2024 году он нокаутировал Энтони Джошуа и завоевал титул IBF. В первом бою с Усиком в 2023 году британец проиграл техническим нокаутом на 9 раунде, однако спорный удар ниже пояса в 5 раунде стал поводом для обсуждений и реванша.

Букмекеры оценивают шансы Усика как более высокие: коэффициенты на его победу варьируются от 1.22 до 1.36. На успех Дюбуа ставки принимаются по коэффициентам 4.00–5.50. Победа Усика нокаутом оценивается в среднем как 2.10, по очкам — около 2.85. Победа британца досрочно — 5.50, по очкам — 13.00.

«Андеркард» включает 6 боев:

между Владиславом Сиренко и Соломоном Дакресом;

между Аадамом Хамедом и Эзекилем Грегоресом;

между Лаша Гурули и Джеймсом Фрэнсисом;

между Даниэлем Лапиным и Льюисом Эдмондсоном;

между Лоуренсом Околи и Кевином Лерена.

Трансляцию поединка Усик vs. Дюбуа и весь файткард вечера можно будет увидеть на платформе MEGOGO в подписках «Оптимальная», «Спорт», «Максимальная» и «MEGOPACK XL». Также, стрим будет доступен в подразделе «Единоборства», на канале MEGOGO Гонг, а также на отдельном поп-ап канале в «Телевидении».

Начало вечера бокса — в 19:00 по времени Киева, главный поединок стартует, ориентировочно, в 23:30.

Ранее мы писали о том, что Дюбуа отвечал, с каким бойцом намерен встретиться в ринге после боя с Усиком.