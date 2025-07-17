Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу ФК «Шахтер-Донецк», команда «горняков» будет проводить домашние еврокубковые матчи сезона 2025/26 в городе Краков (Польша) в периметре стадиона им. Генрика Реймана.

Данный городской стадион открыт в 1953 году, и после обновления в 2022-2023 годах, арена способна разместить более 33 000 зрителей, то есть соответствует четвертой категории УЕФА.

В «Шахтер-Донецк» подчеркнули — город выбран неслучайно, поскольку Краков весьма удобная локация с логистической точки зрения, а главное, — здесь «любят футбол», потому «оранжево-черные» надеются на искреннее гостеприимство местных болельщиков.

Кроме того, в Польше проживает очень много украинцев, включая беженцев, и по этой причине, игроки «Шахтер-Донецк» рассчитывают на мощную поддержку и энергию соотечественников.

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