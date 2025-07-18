Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Boxing News 24/7, чемпион WBC/WBO/WBA/IBO в супертяжелой весовой категории украинец Александр Усик прокомментировал провоцирующее поведение обладателя титула IBF британца Даниэля Дюбуа в период так называемой «битвы взглядов».

Исходя из слов Усика, он ненавидит любое проявление глупости, поскольку является глубоко верующим человеком, который стремится видеть в окружающих лишь лучшее. Впрочем, хотя иногда люди намеренно демонстрируют свои скрытые плохие стороны, в частности, как это сделал Дюбуа, резко осуждать такие поступки не стоит.

Украинский чемпион, раскрыл, о чем именно молился в тот момент:

…Пожалуйста, Боже, дай ему [Дюбуа] немного ума, немного понимания и просто силы воли, чтобы стать лучше.

Ранее мы писали о том, чего ожидать от реванша Усика и Дюбуа.