Как информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал DAZN Boxing, по мнению Эгиса Климаса, являющегося менеджером чемпиона мира WBC/WBO/WBA в «суперхэвивейте» Александра Усика, его подопечный сможет одолеть обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа в сегодняшнем реванше.

Исходя из слов Климаса, решающим фактором окажется преимущество Усика в «боксерском интеллекте», поскольку Дюбуа остался «тем же парнем» без особых выдающихся качеств.

В частности, менеджер Усика подчеркнул:

…Что он [Дюбуа] может изменить за несколько лет? Ум не натренируешь, и я думаю, что это его слабое место. Александр — не уличный боец. В субботу на «Уэмбли» будет написана история, вы увидите это.

Отметим, что букмекеры также отдают преимущество Усику — коэффициенты на его победу варьируются от 1.20 до 1.35. Согласно оцениванию аналитиков, украинец доминирует по технике, тактической гибкости и движению. Дюбуа может рассчитывать на успех лишь в случае досрочного нокаута, однако удерживать темп на протяжении 12 раундов против такого соперника будет крайне сложно.

Кроме того, многие эксперты полагают — схватка завершится победой Усика либо по очкам, либо техническим нокаутом во второй половине встречи.

Ранее мы писали о том, где смотреть реванш Усик vs. Дюбуа.