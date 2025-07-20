Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Трибуны», Александр Усик триумфально завершил схватку, и в эмоциональном обращении на стадионе «Уэмбли» поблагодарил команду, родных и зрителей за поддержку, одновременно поделившись планами на свое будущее в боксе.

Исходя из слов Усика, он не слишком торопится продолжать карьеру, и намерен посвятить ближайшие месяцы семье. Кроме того, чемпион подчеркнул, что не стремится уходить на «заслуженный отдых», так как 38 лет — «это только начало», а также поблагодарил Иисуса, Деву Марию, команду и всех болельщиков.

Относительно потенциальных соперников, Усик назвал ряд именитых бойцов:

Тайсона Фьюри;

Дерека Чисору;

Энтони Джошуа;

Джозефа Паркера.

При этом, трехкратный абсолютный чемпион мира в «суперхэвивейте» подчеркнул — он сейчас не готов вести переговоры о грядущих схватках, поскольку хочет домой, к жене, детям и отдохнуть 2-3 месяца.

Несколько позднее, на пресс-конференции, Усик не исключил поединок с видеоблогером Джейком Полом, акцентировав, что подобный бой волне возможен, но, — «над этим надо поработать».

Ранее мы писали о том, что Климас объяснял, почему Усик победит Дюбуа в реванше.