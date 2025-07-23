Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Blik, по мнению бывшего главного тренера «Динамо-Киев» Йожефа Сабо, киевляне неэффективно выступили в рамках вышеописанного матча.

Исходя из слов Сабо, подопечные наставника столичного клуба Александра Шовковского, в действительности сыграли крайне слабо, если учитывать уровень команды соперников. Экс-тренер «бело-синих» подчеркнул, что не смог досмотреть игру, поскольку наблюдать за действиями наших футболистов было попросту стыдно.

Кроме того, «Хамрун-Спартанс» практически является клубом уровня второй лиги, и «Динамо-Киев» в данном матче скатилось до идентичной ступени, и это, — «даже футболом назвать нельзя» из-за кучи ошибок и низкой скорости киевлян.

Сабо резюмировал:

…Не понравился никто! Несерьезно киевляне отнеслись к матчу. Ярмоленко пешком ходил по полю, да и другие тоже.

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