Как информирует «НБН» со ссылкой на материал тематического издания SecondsOut, американский тренер Тедди Атлас скептически высказался о потенциальной схватке абсолютного чемпиона в супертяжелой весовой категории Александра Усика и экс-чемпиона Тайсона Фьюри.

Исходя из слов Атласа, все спортивное сообщество, как и он, видело уже достаточно, в частности, то, как Усик неоднократно побеждал Фьюри. И Александр, и Тайсон являются замечательными и настоящими воинами, но организация очередного шоу и сам бой не имеют никакого смысла, поскольку Усик одолел «Цыганского короля» дважды и подобное вполне может повториться.

Например, первый поединок, вероятно, закончился бы нокаутом, не сдержись Усик, когда Фьюри упал в ринге. Украинец был способен нанести решающий последний удар, который мог серьезно навредить британцу.

Атлас акцентировал:

…Я это видел, я знаю этот фильм — не снимайте его снова. Как человек, всю жизнь проведший в боксе, считаю, что оба уже очень близко к пределу, который им дал Бог.

Ранее мы писали о том, что Усик раскрывал свои профессиональные планы после победы над Дюбуа.