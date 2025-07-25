Как информирует «НБН» со ссылкой на эксклюзивный материал Sport-Express, отечественный тренер Мирон Маркевич авторитетно высказался о победе «Шахтер-Донецк» над «Бешикташ-Стамбул».

Исходя из лаконичных слов Маркевича, он заранее был уверен в победе «Шахтера» над «Бешикташем». В частности, за стамбульский клуб выступают далеко не лучшие, а уже «давно отыгранные футболисты» (руководство фактически собрало состав со всего мира), но толку никакого от них нет и не предвидится.

Тренер акцентировал:

…Играть они [турки] умеют, но это все отработанный материал.

Кроме того, Маркевич указал — футболисты «Шахтера» гораздо быстрее, и физическая готовность на голову выше, и по этой причине, вчерашний результат обоснованно закономерен. Также, игроки «Бешикташа» при второй встрече не способны чего-либо сделать, и донетчане пройдут дальше в Лиге Европы.

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