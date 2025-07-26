Как информирует «НБН» со ссылкой на материал SecondsOut, по мнению авторитетного экс-чемпиона Леннокса Льюиса, конкурировать с «асболютом» в супертяжелом весе, украинцем Александром Усиком, сможет лишь новозеландец Джозеф Паркер.

Исходя из слов Льюиса, на текущий момент перспективы на стороне Джозеф Паркер, и, если этого бойца перестанут «замораживать», то в следующем бою, вероятно, против Александра Усика, у новозеландца достаточно шансов на победу.

Экс-чемпион уверен — именно Паркер станет новым оппонентом Усика в ринге.

Следует отметить, что на днях, «Всемирная боксерская организация» (WBO) санкционировала обязательную схватку Усика и Паркера, и украинцу необходимо отобрать титул временного чемпиона у новозеландца, чтобы сохранить статус «абсолюта».

Ранее наш информационный портал писал о том, почему третий бой между Усиком и Фьюри не имеет смысла.