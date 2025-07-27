Как информирует «НБН», со ссылкой на X-аккаунт фанатского сообщества ParisTeamFr, главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике лично побеседовал с Ильей Забарным, подняв тему, касающуюся потенциального трансфера игрока в состав действующего чемпиона Франции.

Исходя из сведений, которыми располагают фанаты, Забарный положительно воспринял интерес со стороны «Пари Сен-Жермен» и выразил готовность присоединиться к подопечным Энрике. Тем не менее, руководство «Борнмута» оценило своего защитника в 70 млн евро, отклонив ряд менее привлекательных предварительных предложений со стороны французского клуба.

Также, в соответствии с инсайдерскими данными, после принятия такого решения британцами, топ-менеджмент «Пари Сен-Жермен» приостановил ведение переговоров, посчитав указанную сумму неадекватно завышенной.

Отметим, что в минувшем сезоне 21-летний игрок провел 39 поединков за «Борнмут» во всех турнирах, отметившись лишь одной голевой передачей. В активе Забарного также 49 матчей и 3 забитых мяча в составе нацсборной Украины.

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