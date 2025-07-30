Как информирует «НБН» со ссылкой на страницу The Ring Magazine, поскольку украинец Александр Усик недавно добился выдающейся победы над британцем Даниэлем Дюбуа, сохранив статус абсолютного чемпиона, он по-прежнему находится вне традиционной нумерации — в категории «Champion» или C, отделенной от стандартной первой десятки, в которой лидирует Тайсон «Цыганский король» Фьюри.

После фиаско в поединке с Усиком британец Даниэль Дюбуа опустился сразу на три строчки, заняв 5 место, а временные чемпионы Джозеф Паркер (WBO) и Агит Кабайель (WBC) поднялись на одну позицию.

В целом, топ-10 выглядит так:

на первой строчке рейтинга уверенно удерживается Тайсон Фьюри (Великобритания) с послужным списком из 34 побед, 2 поражения и 1 ничья;

второе место занимает Джозеф Паркер (Новая Зеландия), имеющий 36 побед и 3 поражения;

на третьей позиции — непобежденный Агит Кабайель (Германия), в активе которого 26 побед и ни одного поражения;

четвертым идет Энтони Джошуа (Великобритания), у которого 28 побед и 4 поражения;

пятое место досталось Даниэлю Дюбуа (Великобритания), чья статистика — 22 победы и 3 поражения;

шестой в списке — Филип Хргович (Хорватия), с результатом 18-1-0;

седьмую позицию занимает Фабио Уордли (Великобритания) 19 победами и 1 ничьей;

на восьмом месте — Чжилей Чжан (Китай) с рекордом 27-3-1;

девятым идет Мартин Баколе (ДР Конго) с 21 победой, 2 поражениями и 1 ничьей;

замыкает десятку Эфе Аджагба (Нигерия) — на его счету 20 побед, 1 поражение и 1 ничья.

Ранее мы писали о том, что Леннокс Льюис называл боксера, который способен составить конкуренцию Усику.