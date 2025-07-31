Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу World Athletics, новое требование начнет действовать с 1 сентября 2025 года — незадолго до старта Чемпионата Мира по легкой атлетике, который пройдет в Токио с 13 сентября.

Как стало известно, в рамках указанного нововведения, все женщины-спортсменки будут обязаны пройти лабораторный анализ на наличие Y-хромосомы (мужской) методом генного скрининга SRY.

Согласно предварительному оцениванию экспертов, процедуру предстоит пройти тысячам потенциальных участниц мирового первенства. В дальнейшем генетическую проверку пройдут около 25 000 спортсменок, претендующих на участие в международных турнирах.

Решение о внедрении теста было принято на фоне усиления глобальной дискуссии о допуске трансгендерных/интерсекс-спортсменов к женским дисциплинам. Пересмотр подхода к контролю совпало по времени с указом президента США Дональда Трампа, запрещающим участие лиц, сменивших пол, в женских спортивных соревнованиях на территории США.

В World Athletics добавили — нововведение направлено на защиту прав женщин в спорте и обеспечение честных условий состязаний. Сама процедура займет не более двух недель, и будет проводиться в аккредитованных лабораториях под контролем международных специалистов.

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