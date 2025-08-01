Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Sport-Express, Милевский полагает — наиболее ярким моментом его футбольной биографии является матч против комнады Швейцарии на Чемпионате Мира 2006 года, проходившем в Германии.

В том указанном поединке, проходившем на стадии 1/8 финала, основное и дополнительное время завершились нулевой ничьей, а победитель определился в серии пенальти.

«Главная команда страны» тогда уверенно реализовала свои удары с точки, а сам Милевский отличился техничным ударом в стиле «паненка» — элегантным способом пробития пенальти, при котором мяч аккуратно посылается по дуге в центральную часть ворот [мяч подсекается в ворота по навесной траектории, обычно в центр — подход получил название в честь чехословацкого полузащитника Антонина Паненки, впервые продемонстрировавшего данную технику в финале чемпионата Европы 1976 года].

Именно этот момент, Милевский вспоминает с особой гордостью, поскольку матч стал историческим для «сине-желтых» — это была первая победа в плей-офф финальной части мирового первенства (счет – 3:0).

Ранее мы писали о том, какую сумму «Борнмут» намерен выручить за трансфер Забарного в «ПСЖ».