Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, размещенные в официальном X-аккаунте спортивного журналиста/инсайдера Николо Скира, в ближайшее время украинский защитник британского «Борнмута» Илья Забарный осуществит переход во французский «Пари Сен-Жермен».

Исходя из данных, которыми располагает Скира, сумма, которую «Пари Сен-Жермен» выплатит за трансфер 22-летнего футболиста, составит не менее 68 млн евро. Инсайдер подчеркнул — обсуждение указанной сделки завершено и подтверждено, и скоро о договоренности будет объявлено в официальном порядке. Также, контракт с Забарным будет действовать до 2030 года.

Следует отметить, что ранее топ-менеджеры клубов не смогли договориться о размере компенсации за украинца: «Борнмут» требовал 70 млн евро, а «Пари Сен-Жермен» был согласен лишь на 60 млн плюс выплату бонусов за достижения игрока.

Напомним, что Забарный играет за «Борнмут» с января 2023 года, после трансфера из «Динамо-Киев» за 22,7 млн евро. При этом, срок действия предыдущего контракта истекает 30 июня 2029 года, а аналитики портала Transfermarkt оценивали игрока в 42 млн евро.

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