Как информирует «НБН» со ссылкой на видеоматериал портала SkySports, экс-чемпион мира в супертяжелой весовой категории Тайсон «Цыганский король» Фьюри отметил, намерен ли возобновлять профессиональную карьеру в боксе.

Исходя из лаконичных слов «Цыганского короля», можно сделать обоснованный вывод — благоприятное время для британца в этом виде боевого спорта прошло, и Фьюри предпочитает «дать дорогу молодым».

В частности, бывший чемпион прямо ответил, что фанаты больше никогда не увидят его в ринге, поскольку:

…Я слишком стар, посмотрите на мою бороду, вся седая. Бокс — это игра для молодых.

Впрочем, следует напомнить — недавно британец вызывал Усика на третий поединок: Фьюри, якобы, не против провести еще одну схватку с украинцем в апреле 2026 года на лондонской арене «Уэмбли».

Ранее наш информационный портал писал о том, что журнал The Ring обновлял топ-10 боксеров супертяжелой весовой категории.