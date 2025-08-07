Как информирует «НБН» со ссылкой на TBR Football, спортивный обозреватель Грэм Бэйли объяснил, что основной причиной, по которой Зинченко не сменил клуб, стала его высокая заработная плата.

Исходя из слов Бэйли, интерес к Зинченко проявлял нидерландский «Аякс», однако финансовые ожидания футболиста оказались для клуба неподъемными. В частности, сейчас почти все европейские клубы не готовы платить суммы, которые получают игроки АПЛ. Это является общей тенденцией, а не только ситуацией с «Арсеналом».

Именно вследствие влияния указанного фактора, многие футболисты остаются в английских клубах — просто нет альтернатив с аналогичными условиями.

Отметим, что идентично трансфером Зинченко интересовался итальянский «Милан», однако вместо него клуб подписал защитника Первиса Эступиньяна, исключив вариант с украинцем.

Следует напомнить, что контракт Александра с «Арсеналом» действует до 2026 года, и с момента перехода в команду, украинский легионер провел 91 матч, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

Ранее мы писали о том, за какую сумму Забарного выкупил «Пари Сен-Жермен».