Как информирует «НБН» со ссылкой на World Boxing News, директор команды абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (24−0, 15 КО) Сергей Лапин прокомментировал возможность проведения следующего поединка боксера в Украине.

Отвечая на вопрос о шансах организовать бой на Родине «абсолюта», Лапин отметил, что поединок с Даниэлем Дюбуа во Вроцлаве (Польша) был максимально приближен к дому Усика.

Исходя из лаконичных слов спортивного функционера, мечта команды украинца — провести грандиозный вечер бокса на киевском НСК (Национальный спортивный комплекс) «Олимпийский», однако нынешняя сложная ситуация делает это невозможным.

В частности, Лапин отдельно подчеркнул — пока государство-террорист РФ ежесуточно обстреливает страну сотнями ракет, говорить о проведении боя Усика в Украине, — «просто нереально».

