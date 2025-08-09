Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Sport-Express, главный тренер нацсборной Украины Сергей Ребров прокомментировал вышеописанный переход защитника Ильи Забарного из британского «Борнмута» (база — в графстве Дорсет) в парижский «ПСЖ».

Как стало известно, французский «ПСЖ» выкупил Забарного у «Борнмута» за 67 млн евро, и Ребров довольно позитивно отреагировал на данную сделку, выказав определенную степень радости за успехи легионера.

Исходя из слов ключевого наставника «главной команды страны», трансфер Забарного является большим и значимым событием для нашей страны, поскольку футболист нацсборной Украины сможет выступать за команду, которая в 2025 году выиграла Лигу Чемпионов.

Кроме того, «ПСЖ» — достаточно сильный клуб, а «Борнмут» в «Английской Премьер-Лиге» (АПЛ) никогда не считался фаворитом, то есть Забарный, некоторым образом, пошел «на повышение».

Ребров резюмировал:

…Для Украины, для самого Ильи это очень большой шаг вперед. Я думаю, это команда, где он может конкурировать с топ-командами Европы и пытаться выиграть Лигу Чемпионов.

