Как информирует «НБН» со ссылкой на интервью Эдди Хирна YouTube-каналу iFL TV, промоутер экс-чемпиона мира заявил — главным претендентом на следующую схватку с Джошуа сейчас является американский видеоблогер и боксер Джейк Пол.

Исходя из слов Хирна, вышеописанный поединок может состояться уже в феврале или марте 2026 года. Кроме того, промоутер на 99 процентов уверен, что оба бойца в действительности хотят этой схватки.

Таким образом, сейчас Джейк Пол — бесспорный приоритетный вариант для встречи с Эй Джеем (Энтони Джошуа).

Однако, Хирн все же признался, что не считает Пола слишком подходящим соперником для Джошуа, поскольку встреча в ринге опасна для американца. В частности, зрители будут ждать от британца зрелищного нокаута, что, несомненно, повредит здоровью видеоблогера.

Несмотря на сомнения в развязке спортивной интриги, Хирн подчеркнул — с коммерческого ракурса, этот поединок может стать одним из самых масштабных в мировом боксе.

