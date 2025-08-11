Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Foot Mercato, ключевой наставник британской команды Андони Ираола высказался относительно трансфера украинского легионера в «стан парижан».

Исходя из слов Ираола, он весьма не любит август [последний месяц летнего «трансферного окна»], поскольку в этот период происходит слишком много непредсказуемых событий. Главный тренер «Борнмута» добавил — вскоре произойдет трансфер Забарного, следует лишь дождаться подписания документов и официального подтверждения от парижан.

Отметим, что в сезоне 2024/2025 украинец отыграл 39 матчей за британскую команду и помог одноклубникам финишировать на 9-м месте в «Английской Премьер-Лиге» (АПЛ), однако в последних двух играх, Илья не выходил «на поле».

Напомним, что «Борнмут» выкупил украинца в январе 2023 года у киевского «Динамо» за 25 млн евро, однако сейчас стоимость трансфера Забарного — 63 млн евро плюс 3 млн в виде бонусных выплат, а ежегодный гонорар защитника составит 4,5 млн евро «чистыми».

