Красюк выразил готовность присоединиться к организации долгожданного поединка между британскими звездами супертяжелого веса — Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Исходя из слов Красюка, вышеописанная встреча станет настоящим событием для фанатов, поскольку оба бойца обладают примерно равными шансами на победу. Функционер добавил, что у него сложились практические братские отношения с Эй Джеем (Энтони Джошуа) и «отличным промоутером» — Эдди Хирном, и бой вполне может состояться.

Кроме того, Красюк подчеркнул, что всегда готов помочь организовать схватку Фьюри и Джошуа, так как поединок по праву считается одним из самых ожидаемых в современном боксе, и именно его хотят увидеть болельщики.

Отметим, что эксперты полагают — потенциальный бой между Фьюри и Джошуа может не только собрать рекордную аудиторию, но и стать финансовым хитом для организаторов, учитывая популярность обоих спортсменов в Великобритании и за ее пределами: в случае успешной договоренности, этот поединок может войти в историю как одно из ключевых событий десятилетия в супертяжелом весе, если, безусловно, не считать схватки Усика.

