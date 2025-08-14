Как информирует «НБН» со ссылкой на X-аккаунт спортивного журналиста Пита О’Рурка, к украинскому футболисту проявляют интерес команды из Великобритании, Германии и Турции.

В частности, среди желающих приобрести украинца:

«Лестер-Сити» (Великобритания) — участник Чемпионшипа, один из фаворитов на возвращение в АПЛ, известный своим умением развивать молодых игроков и продавать их в топ-команды;

«Норвич-Сити» (Великобритания) — команда, также выступающая в Чемпионшипе, с регулярными выходами в «Английскую Премьер-Лигу» (АПЛ), ставящая на атакующий футбол и интеграцию новых талантов;

«Аугсбург» (Германия) — крепкий середняк Бундеслиги, который ценит универсальных игроков полузащиты и часто дает шанс новичкам;

«Эюпспор» (Турция) — амбициозный клуб из Стамбула, играющий в Суперлиге, активно усиливающийся легионерами ради выхода в еврокубки.

Ожидается, что переговоры по трансферу могут активизироваться в ближайшие недели, а потенциальная сделка будет оформлена до закрытия летнего трансферного окна.

Напомним, что в сезоне 2025/26 Твердохлеб уже отметился одной результативной передачей в двух матчах. Его ключевые качества — выносливость, умение начинать атаки из глубины, точная игра в пас и тактическая дисциплина. При этом, «скауты» (специалисты, которые занимаются поиском и оценкой футбольных талантов для клубов) отмечают, что украинец способен быстро адаптироваться к интенсивному европейскому футболу.

По данным инсайдеров, футболист готов к переезду за границу, однако ключевым условием для легионера является стабильное место в стартовом составе команды и участие в турнирах высокого уровня.

