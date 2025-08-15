Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал SecondsOut, Тайсон «Цыганский король» Фьюри заявил — он не собирается выходить в ринг для боя со своим соотечественником, — перспективным британским боксером Мозесом Итаумой.

Фьюри подчеркнул, что считает подобный поединок неразумным:

…Сражаться с Итаумой? Нет, точно нет, вы думаете, я дурак?

Следует отметить, что Итаума, которому всего 19 лет, считается одной из главных надежд британского бокса в супертяжелом дивизионе: молодой спортсмен уже успел завоевать внимание публики агрессивным стилем и высокой скоростью работы в ринге. Его следующий бой запланирован на 17 августа против экс-претендента на чемпионский титул Диллиана Уайта.

Напомним, что недавно глава ГУ по вопросам развлечений Саудовской Аравии Турки аль Шейх намекнул на возвращение Фьюри в бокс, заявив о возможности проведения третьего боя с Александром Усиком, однако сам британец пока предпочитает уходить от конкретных ответов и, судя по словам, избегать некоторых потенциально опасных оппонентов, например, Итаумы.

Ранее мы писали о том, что Красюк рассказывал, поединок каких боксеров хотел бы организовать.