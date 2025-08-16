Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Українського футболу», планы Бойко касаются не только спортивных амбиций, но и долгосрочного развития инфраструктуры и академии, что должно укрепить позиции «Металлиста-1925» в национальном футболе.

Исходя из слов Бойко, главная цель — закрепить «Металлист-1925» среди лидеров УПЛ, вернув клуб в топ-4, где ранее стабильно выступали «Динамо», «Шахтер», «Металлист» и «Днепр». Президент подчеркнул — команда должна снова играть на одноименном стадионе «Металлист» и достойно представлять Харьков.

Вторым приоритетом глава клуба назвал формирование привлекательного стиля игры, который позволит матчам «Металлиста-1925» конкурировать по зрелищности даже с ведущими поединками «Английской Премьер-Лиги» (АПЛ).

Третья задача связана с развитием инфраструктуры: Бойко планирует построить современную футбольную академию, способную готовить игроков для нацсборной Украины. По мнению функционера, Харьковская область должна оставаться регионом, где рождаются и воспитываются новые футбольные таланты.

Бойко резюмировал:

…Наш регион дал сборной Ивана Калюжного, Андрея Лунина, Михаила Мудрика, Георгия Судакова, Дмитрия Крыськива. И мы должны продолжать эту традицию.

Ранее мы писали о том, что журналист перечислял клубы, которые интересуются трансфером Егора Твердохлеба.