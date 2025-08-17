Как информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал talkSPORT Boxing, новозеландский супертяжеловес Джозеф Паркер (36-3, 24 KO), временный чемпион WBO, прокомментировал ситуацию вокруг возможного поединка с абсолютным чемпионом мира Александром Усиком (24-0, 15 KO).

Исходя из слов Паркера, он полностью понимает решение Усика и готов подождать, поскольку украинец заслуживает того, чтобы «взять паузу» и провести время с семьей. Таким образом, только когда наш «абсолют» полностью восстановится и будет готов вернуться, новозеландец «с радостью» сядет за стол переговоров, и попробует договориться о дате проведения обязательной схватки.

Новозеландский супертяжеловес добавил — вышеописанная «пауза» необходима Усику, чтобы оправиться от травмы, и когда чемпион будет в форме, станет возможным обсуждение деталей потенциального поединка.

Отметим, что в боксерских кругах обсуждаются и альтернативные варианты. Саудовский спортивный функционер Турки Аль аш-Шейх ранее высказывал интерес к поединку Усика с перспективным тяжеловесом Мозесом Итаумой.

Кроме того, по данным The Ring Magazine, организаторы крупных шоу Riyadh Season и Sela не горят желанием устраивать встречу Усика и Паркера, отдавая предпочтение более «коммерчески привлекательным» мероприятиям.

