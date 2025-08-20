Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу УПЛ, стали известны имена лучших игроков и тренеров, а также сформирована символическая нацсборная страны.
По результатам голосования звание лучшего игрока тура досталось правому вингеру «Кривбасса» Максиму Задераке. Его дубль помог криворожской команде одержать драматическую победу над луганской «Зарей» (3:2).
Конкуренцию Задераке составили:
- правый вингер харьковского «Металлиста-1925» Рамик Гаджиев;
- форвард «Зари» Филипп Будковский;
- полузащитник «Металлиста-1925» Иван Калюжный (разделил место с Будковским, набрав одинаковое количество баллов);
- центральный хавбек «Динамо-Киев» Николай Михайленко.
Награда лучшего тренера тура «отправилась» в Черкассы — ее получил наставник «ЛНЗ» Виталий Пономарев, чья команда на выезде уверенно обыграла «Полесье-Житомир» со счетом 2:0. В голосовании Пономарев оставил позади коллег Патрика ван Леувена («Кривбасс») и Младена Бартуловича («Металлист-1925»).
Отдельное внимание болельщиков привлекла и символическая сборная третьего тура, в которую вошли футболисты, показавшие наибольшую эффективность, и выглядит команда так:
