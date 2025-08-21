Как информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал BoxingKingMedia, директор команды абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО), Сергей Лапин, оценил перспективы вышеописанной схватки.

Исходя из слов Лапина, Итаума безусловно обладает огромным потенциалом и уже показал высокий уровень, однако встреча с Усиком на данном этапе не станет для него удачным вариантом.

В частности, у Мозеса есть перспективы, и бой с Уайтом стал шагом вперед, но британцу нужны еще серьезные проверки — против соперников калибра Кабайела или Паркера. Только после нескольких таких встреч можно говорить о бое с Усиком.

Функционер добавил — Итаума имеет широкий выбор возможных оппонентов: среди них Фабио Уордли, Баходир Жалолов и другие представители топа супертяжелого дивизиона. Победа над Уайтом, нокаутированным уже в первом раунде, стала громким заявлением о готовности британца к новым вызовам, однако до уровня боя с Уcиком, по мнению Лапина, предстоит еще пройти путь.

Таким образом, в команде украинского чемпиона считают — для Итаумы ближайшими приоритетами должны стать несколько громких побед над сильными соперниками, а сам поединок с Усиком остается скорее вопросом будущего, чем ближайшей перспективы.

Ранее мы писали о том, что Паркер рассказывал, при каком условии начнет переговоры об организации боя с Усиком.