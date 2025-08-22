Как информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал инсайдера Фабрицио Романо, от журналиста Маттео Моретто прозвучало заявление — Артем Довбик получил устное предложение от неаполитанского клуба.

Исходя из данных журналиста, речь идет о контракте на 6 лет с зарплатой около 3 млн евро «чистыми» за сезон. Несмотря на это, официальных переговоров между «Ромой» и «Наполи» пока не начиналось. «Римляне», в свою очередь, готовы рассматривать варианты продажи 28-летнего форварда, но конкретных заявок по трансферу пока нет.

Журналисты отмечают — спортивный директор «Наполи» Джованни Манна интенсивно ищет нападающего, который мог бы заменить Ромелу Лукаку, и рассматривает сразу несколько кандидатов, и Довбик входит в число главных вариантов.

Напомним, украинский футболист перешел в «Рому» летом 2024 года из испанской «Жироны» за 30,5 млн евро, и его контракт с «римлянами» рассчитан до июня 2029 года, однако уже сейчас очевидно, что клуб готов расстаться с игроком при подходящем предложении.

Таким образом, будущее Довбика во многом зависит от того, решится ли «Наполи» оформить официальные переговоры и закрепить устное предложение документально. Пока же ситуация остается в подвешенном состоянии, а сам футболист — в числе приоритетных целей «неаполитанцев».

